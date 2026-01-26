T.C. KONYA 5. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2026/11 Tereke Satış

İLAN

Mersin ili Gülnar ilçesi nüfusa kayıtlı Nazmi ve Ganimet oğlu, 17/12/1996 doğumlu, 185******** TC kimlik numaralı, 18/11/2024 tarihinde vefat eden müteveffa Oktay AKTAŞ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Konya 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/65 Esas, 2025/76 Karar sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02387826 #ilan.gov.tr