T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/10 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalılar AKİF DEMİR, EMİNE DEMİR, HATİCE BÖLCECİ, MEHMET DEMİR, MUHARREM DEMİR, ZEKİ DEMİR, HÜSEYİN DEMİR VE ZELİHA FIRTINA hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Dava konusu İzmir İli, Beydağ İlçesi, Karaoba Mahallesi, 219 Parsel sayılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.21/01/2026

Basın No: ILN02387432 #ilan.gov.tr