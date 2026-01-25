T.C.

ANKARA BATI 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2023/399

Davalı Habip Çelik (15367043188)'in adresine gönderilen tebligatların iade edildiği, mernis adresinin bulunduğu adreste numaratör çalışması yapılmadığı adresinin tespit edilmediği bahisle posta dağıtıcısı ve muhtara tebliğinin mümkün olmaması nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Denge Varlık'ın dava dilekçesinde özetle; davalı Habip Çelik'in ödenmeyen borçları nedeniyle icra takibinden sonra dava konusu taşınmazları muvazaalı olarak devir ettiği bahisle bu tasarrufların iptalinin talep etmiştir. 05/06/2021 tarihli HMK 118. Maddeler gereğince Yazılı Yargılama Usulüne göre tensip zaptı hazırlanmış olup; Davalı Habip Çelik (15367043188) ''Cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini (HMK 129) dava dilekçesinin kendinize tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127) ihtar olunur' içerir tebligatın son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02387167 #ilan.gov.tr