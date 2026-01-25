T.C.

ANKARA 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2023/7 Esas

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıtarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince yargılanan, Hakan ve Selda oğlu, 30/08/1998 doğumlu, SERCAN YAMAÇ (TC.51718005276) tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Mahkememizin 12/01/2026 tarihli duruşma ara kararı uyarınca;"Sanık Sercan Yamaç'ındosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre yurt dışında olduğu ve kendisine ulaşılamadığı anlaşıldığından, CMK'nun 247/2.a maddesi gereğince sanığın bir sonraki duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır olması gerektiğini aksi halde CMK'nun 248. Maddesinde yer alan tedbirlere karar verileceği, mal varlığına el konulma ve hakkında CMK'nun 100. Maddesi gereğince yokluğunda tutuklama kararı verileceğinin "

"Türkiye Geneli bir gazete ve bir internet haber sitesi ile ayrıca Basın İlân kurumu İlan Portalında" İlanına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.01.2026

