T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/2 Esas

KARAR NO : 2025/243

MÜŞTEKİ :OUSSAMA ETTAYEB, El Mağari ve Halime oğlu, 2002 FAS doğumlu. Kanarya Mah. Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur.

KARAR TARİHİ : 28/05/2025

Nitelikli Yağma, Nitelikli Kasten Yaralama suçundan sanık Salaheldın Elsayed Mohamed Ibrahım Eledımı, hakkında Mahkememizin 28/05/2025 tarih ve 2024/2 Esas - 2025/243 Karar sayılı kararı ile mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargılama aşamasında yapılan tüm aramalara rağmen müşteki OUSSAMA ETTAYEB'in tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21.01.2026

