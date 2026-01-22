T.C. GERMENCİK ( SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

GERMENCİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, ÇAMKÖY Mahalle/Köy, 142 Ada, 97 Parsel, Taşınmazın detaylı bilgileri esatis.uyap.gov.tr adresinde bilirkişi raporunda sunulmuştur.
Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Çamköy Mahallesi Germencik / AYDIN
Yüzölçümü : 50.250,20 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 11.055.044,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:27
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:27
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02386526 #ilan.gov.tr