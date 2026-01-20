T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/1230 Esas

KARAR NO: 2025/352

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin 25/06/2025 tarih ve 2022/1230 E 2025/352 K sayılı ilamı ile; Sanık FETHI AMIAR' ın üzerine atılı bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sübuta erdiğinden ,eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, zamanı, suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak takdiren 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, verilen karar Amıar Saıd ve Kerker oğlu, 1993 Cezayir doğumlu FETHI AMIAR'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 15.01.2026

