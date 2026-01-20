T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2025/334 Esas

Konu: İlanen Tebliğ

Davacı, GÜLŞAH GÜLNAR KORKMAZ ile Davalı, ERKAN KORKMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen davalı ERKAN KORKMAZ'ın adresi tespit edilemediğinden ilgiliye ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup; " tarafların 30/03/2012 tarihinde evlendiklerini, müşterek iki çocuklarının bulunduğunu, davalının uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, davacıya defalarca psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, anlaşamadıklarını beyanla, boşanmalarına, çocukların her biri için 10.000 TL den toplam 20.000 TL, davacı için 15.000 TL nafakaya hükmedilmesine, 1.000.000 TL maddi, 1.000.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir" dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu davalıya HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur. 14.01.2026

Basın No: ILN02384349 #ilan.gov.tr