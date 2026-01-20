T.C. BAYRAMİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Davacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İl İlçe Köy / Mah Ada / Parsel No Malik Adı Taşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümü Dava Esas No Çanakkale Bayramiç Kuşçayır

Köyü 103 ada 7 parsel Cansu İnci Eray İnci Feriha İnci Nevzat Kartal 2.800,00 m²'lik taşınmazın 142,66 m²'lik mülkiyet ile

1.479,63m²'lik daimi irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2026 / 271

Basın No: ILN02384342 #ilan.gov.tr