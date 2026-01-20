T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı:2025/431 Esas İLANEN TEBLİĞ

Bakırköy 9. Aile Mahkemesi,

Davalı Mustafa Aydoğan Mehmet Ali ve Fatma oğlu, 15/04/1973 doğumlu, 421....496 TC kimlik numaralı Hasköy Mah. Uludere Sok. Huzur Vadi Duran İnş. No:28 D:20 Canik/ SAMSUN adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı Sabriye Aydoğan tarafından davalı Mustafa Aydoğan aleyhine mahkememize açılan Boşanma davasının açık yargılaması sırasında davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren "Tahkikata geçildiğinden 25/03/2026 günü saat 09:30'da Bakırköy 9. Aile Mahkemesi duruşma salonu, Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Bina/İSTANBUL adresinde duruşma yapılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur." ihtarının kararın adresi meçhul olan davalı Mustafa Aydoğan'a ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 30.12.2025

Basın No: ILN02384346 #ilan.gov.tr