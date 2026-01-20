T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/232 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, Gölbağı Köyü

MEVKİİ : Hanıburnu mevkii

PARSEL NO : 1856

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI :AYNUR BAKIRCI, BEDRİYE DEMİRBAĞ, CENNET KAYGUSUZ, CUMALİ KAYGUSUZ, DOĞAN KAYGUSUZ, HACİ KAYGUSUZ, HAVA BESUN, MEHMET KAYGUSUZ, MERYEM AYAZ, MUHAMMET KAYGUSUZ, SEVİM KAYGUSUZ, VEYSEL KAYGUSUZ ve ZEYNEP KALKAN-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, Gölbağı Köyü, Hanıburnu Mevkiinde kain 1856 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın 19/02/2026 günü saat 09.55'e bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 15.01.2026

Basın No: ILN02384775 #ilan.gov.tr