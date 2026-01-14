T.C. MERSİN 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.45829540-2024/476-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İLAN METNİ

Sanık FURKAN TEKİNHAN hakkında "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle"Dolandırıcılık suçundan dava açıldığı, mahkememizce yapılan yargılama sonunda 21/10/2025 gün ve 2024/476Esas, 2025/438karar sayılı ilam ile TCK'nun 158/1-f-h-son, 52/2, 52/4 53/1-2-3, 62/1 maddeleri gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 8.320,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Adana İli Merkez İlçesi Mithatpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı 02/10/2003 Seyhan doğumlu Fatih ve Aysel oğlu FURKAN TEKİNHAN dosyamızda belirtilen adresine tebligat yapılamadığı, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,Açıklanan nedenlerle;

1-7201 sayılı tebligat kanunun 28/1 maddesi gereğince hüküm özetinin yerel bir gazetede, Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2-İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İSTİNAFyasa yolu açık olduğu hususu İLAN olunur.09.01.2026

