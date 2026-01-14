T.C. MERSİN 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/566

KARAR NO : 2025/755

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 06.11.2025 gün ve 2025/566-755 E.K. Sayılı ilam ile sanık Ahmad Hakkı hakkında " Karşılıksız Yararlanma" suçundan dava açıldığı, yapılan yargılama sonunda eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 163/3, 62/1, 50/1-a, 52/2, 52/4, maddeleri gereğince 9.000-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verilmiştir. Muhammed ve Hamda oğlu ,01.01.1999 Hama doğumlu,Ahmad HAKKI'nın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,Açıklanan nedenlerle;

-7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Gazetede, İnternet Haber Sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanen tebliğine,

-İlan tarihinden itibaren işlemek üzere bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

-Tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

