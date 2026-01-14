T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2022/472 Esas

KARAR NO: 2025/873

Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2025 tarihli ilamı ilesanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, Georgios ve Calliopi'den olma, 13.08.1957 Athens doğumlu müşteki Kyrıakos MAROULAKOS ile Vladımır ve Tamara oğlu, 20/12/1962 SARATOV doğumlu, Sanık IGOR SINEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzeri bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.12.2025

Basın No: ILN02380496 #ilan.gov.tr