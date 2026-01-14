Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

İCRA DAİRESİ

2022/64787 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/64787 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Denizli ili, Pamukkaleİlçesi , Gündoğdu Mah. 18L-II Pafta , 446ada 13 parselde kayıtlı 605,00 m2 alanlı ARSA vasıflı taşınmazda; 3Çatı kat , 2/32 arsa paylı ,13 B.B. Nolumesken nitelikli taşınmazdır. Hacıkaplanlar Mah .1071 sokak, no=24, GülApt. ,kat = 3, daire =13, Pamukkale / Denizli adresindedir. Pamukkaleİlçesi Uygulama İmar planı dahilinde ;Konut alanında , ayrık nizamlı , 4 kat müsadelidir. Bina yüksekliği = İmar yön. 28. Madde, Bina Derinliği =Kroki, Ön bahçe çekme mesafesi =1,50 m. Komşu Mesafeler= kroki,Arka bahçemesafesi = 5,00 m. şeklindedir.Taşınmaz üzerindeki bina imar planı yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılmıştır. BinadaBodrum katta ortak alanlar , zemin katta ;1,2,3,4 B.B. Nolu meskenler ,1. Normalkatta ;5,6,7,8 B.B. Nolu meskenler, 2. Normalkatta ;9,10,11,12 B.B. Nolu meskenler,3 Çatı katta ;13,14,15,16 B.B. Nolu meskenler bulunmaktadır.Binadaasansör yoktur.Bina 3. Sınıf B Grubu yapılara girmektedir. Taşınmazın içinde bulunduğubinaiçin ; 29/12/2005 tarih 815/24- sayılıYapı Ruhsatı alınmıştır. Satışa konu 13 B.B. Nolu mesken ; 3. Normal+ Çatı arasıkattadır. 148,00 m2NET ( 159,39 m2 brüt ) İnşaat alanlıdır. Meskende ısıtma bireysel doğalgazlıdır. Meskende 3. Normal katta ; salon , mutfak , koridor, wc.+ lav. 2 oda , banyo, 2 balkon , Çatı arası katta ; 2 oda, banyobulunmaktadır. Mesken dubleks olup içten demir doğramalı merdivenlidir.Lakin apt. Boşluğundan her iki kata ait ayrı bir giriş kapısı vardır. Mesken Giriş kapılarıçelik , mesken içi kapılar amerikan kapıdır. Meskende odalar ve salonda zemin laminant parke kaplamalı , Koridor- mutfakda zemin seramik kaplamalıdır.Banyolar ve wc. De zemin ve duvarlarseramik kaplamalıdır.Pencereler plastik PVC. Doğramalıdır. Mutfakta dolaplar ve vestiyer dolabı MDF. Doğramalıdır. Tezgah granittir.Duvarlar ve tavan alçı sıvalı- kartonpiyerli- badanalıdır.Banyolardaduş teknesi, ayaklı lavabo , klozet vardır.Sabit yüklük dolapları MDF. DOĞRAMALIDIR. Hacıkaplanlar Mah. De1071 sokağacephelidir. Atatürk Bulvarına , Halk Caddesine Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlköğretim Okuluna yakın konumdadır. Konum itibariyle tümbelediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşımı rahat TEK, PTT hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.

Adresi : Hacıkaplanlar Mah. 1071 Sokak, No=24, Gül Apt. Kat= 3, Daire=13 Pamukkale / DENİZLİ

Yüzölçümü : 605 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıPamukkaleİlçesi Uygulama İmar planı dahilinde ;Konut alanında , ayrık nizamlı , 4 kat müsadelidir. Bina yüksekliği = İmar yön. 28. Madde, Bina Derinliği =Kroki, Ön bahçe çekme mesafesi =1,50 m. Komşu Mesafeler= kroki,Arka bahçemesafesi = 5,00 m. şeklindedir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: H: 17 nolu parsel aleyhine damlalık hakkı

AT H: 17 nolu parsel aleyhine su geçirmek şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:26

07/01/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02381357 #ilan.gov.tr