T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2024/266-Ceza Dava Dosyası

İLAN VARAKASI

DAVACI :K.H.

SANIK : MOHAMMED HASAN, Hasan ve Yasmin oğlu, 01/01/2000 Halep doğumlu, Mehterçeşme Mah. 1946. Sok. Gülgen Apt. No:7/1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur. Yabancı Kimlik No:99093840440

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 23/01/2024

SUÇ YERİ : Esenyurt

KARAR TARİHİ : 11/12/2025Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK.nun 204/1 gereğince ve neticeten 1 YIL 8 AY Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, CMK.231/5-8 maddesi gereğince 5 (BEŞ) YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.13.01.2026

Basın No: ILN02381283 #ilan.gov.tr