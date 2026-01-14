İLAN

T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/637 Esas

DAVALI : YUNUS EMRE MERT-Eğerce Mah. Eğerce Sok. Eski Bina No:67/1 Yenişehir /Bursa

Davacı Adem Aydın tarafından davalı Yunus Emre Mert vediğerleri aleyhine açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HMK md. 139 gereği belirlenen 01.04.2026 gün ve saat : 09:35'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçmek üzere 17*****374 T.C kimlik numaralı, İsmail ve Gökşen oğlu, 10.06.1989 doğumlu Yunus Emre MERT'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02380837 #ilan.gov.tr