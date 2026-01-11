T.C. KAYSERİ 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/637 Esas 30.12.2025

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Abdurrahman ve Huri'den olma, 04/02/1972 doğumlu Ahmet Tezgider (436*****246)'e dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı elli binin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Köyüstü Kıraçlar Mevkii, 14794 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı Ahmet Tezgider'e duruşmanın atılı bulunduğu 06/05/2026 günü saat 10:10' da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde HMK'nun 320/2. maddesi gereğince duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

