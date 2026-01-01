T.C. İSTANBUL 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/103

Davacı Simkeş Başı Elhaç Mustafa Ağa Vakfı'nı temsilen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne izafeten Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Çiğdem Çakır Kaleli tarafından İstanbul ili, Fatih ilçesi, İskenderpaşa Mahallesi, Tomtuk Sokağında bulunan, 435 pafta, 2011 ada, 6 parsel sayılı, 63,20 m2 yüzölçümlü, "ahşap ev" vasıflı Simkeş Başı Elhaç Mustafa Ağa Vakfından taşınmazın tapu maliki Mehmet oğlu ölü Mustafa'nın mirasçalarını gösterir mirasçılık belgesi istemli açılan davada;

Mehmet oğlu ölü Mustafa'nın mirasçıları tespit edilemediğinden, dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, İskenderpaşa Mahallesi, Tomtuk Sokağında bulunan, 435 pafta, 2011 ada, 6 parsel sayılı, 63,20 m2 yüzölçümlü, "ahşap ev" vasıflı Simkeş Başı Elhaç Mustafa Ağa Vakfından taşınmazın tapu maliki Mehmet oğlu ölü Mustafa'nın mirasçılarının

Durusma Günü: 09/06/2026 günü saat: 09.40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 2.KEZ ilanen tebliğ olunur.

