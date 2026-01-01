İLAN

MENDERES 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'DEN

Sayı :2025/395 Esas 04.12.2025

Mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi dosyası gereğince; Davalı 30836140892 Çağlar Avcı'ya mahkememizce tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığından ve yargılama aşamasında da herhangi bir tebligat yapılamadığından Mahkememizce yapılacak olan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.Mahkememizin 2025/395esas sayılı dosyasında dava dilekçesi ile dava konusu, İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Mah. 2124 ada, 7 parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmazın ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep olunduğunun ve bu nedenle duruşmanın 13/01/2026 günü saat 11:25'ebırakılmasına karar verildiğinin davalı Çağlar Avcı'ya Tebligat kanununun 28,29,30,31.maddeleri gereğince tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine, işbu kararın Gazete ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

