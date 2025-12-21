T.C.

KARS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/10

Davacı Seyfettin Salik ve Davalı Kars Defterdarlığı ve Kars Cumhuriyet Köyü Tüzel Kişiliği arasında Mahkememizde görülmekte olan tescil davası kapsamında Kars ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet köyünde doğusu yol, batısı yol, güneyi yol, kuzeyi yol ve Cumhuriyet köyü 141 ada 1 parsel olan tescil harici taşınmazın tescili talep edildiğinden; işbu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin ve tescil davasına itiraz edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/10 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, süresi içerisinde müracaat etmedikleri takdirde dava konusu taşınmazın davacı adına tescil edilebileceği ilan olunur. 31/10/2025

Basın No: ILN02366420 #ilan.gov.tr