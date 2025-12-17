T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/335 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Kemaliye Mahallesi

ADA NO : 115

PARSEL NO : 8

VASFI : tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.846,88

MALİKİN ADI VE SOYADI :İbrahim Aşık

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/335 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.12.2025

Basın No: ILN02362553 #ilan.gov.tr