Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/383 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara vebilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/383 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının borçlu Ali BÜYÜKKURT'a ve kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, DUAÇINARI Mahalle/Köy, 1708 Ada, 3 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; 1/1000 Ölçekli plan gereği arsa olarak değerlendirilmektedir. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan ağaçlar ile geçici tel örgü yapılarının olduğu, borçluya ait herhangi bir yapının bulunmadığı borçlunun taşınmaz üzerinde sadece hissesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın sadece zemin değeri hesaplanacaktır. Fiiliyatta iki cephesi açık olan parselin diğer parsellerle bağlantısının asfalt kaplı yolla sağlandığı tespit edilmiştir. Genellikle ticari amaçlı kullanılan 2-3 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alıp Bursa şehir merkezine uzak konumdadır. Borçlunun beherinin taşınmaz üzerindeki hisseleri 45/1364'er oranındadır. Arsa = 551,00 m² × 20.000,00 TL/m² = 11.020.000,00 TL HİSSE MİKTARLARI: 1)Al... BÜ...'un hissesine isabet eden taşınmaz bedeli=11.020.000,00 TL×45/1364=363.563,05 TL (Yalnız; Üç Yüz Altmış Üç Bin Beş Yüz Altmış Üç Türk Lirası, Beş Kuruştur.) TAŞINMAZIN 45/1364 HİSSESİ SATILIKTIR. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklibilirkişi raporunda açıklanmıştır.Adresi:Duaçınarı Mah. İle Osmangazi İlçesi, Ebu İshak Mah. Civarında Yıldırım/BURSA Yüzölçümü: 551,00 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Duaçınarı - Anadolu - Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. Kıymeti : 363.563,05 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, EBU İSHAK Mahalle/Köy, 3990 Ada, 10 Parsel, 34 Nolu Bağımsız Bölüm Bina dış cephe duvarları sıvalı ve boyalı, giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlı, koridorları paredyen mermer kaplıdır. Halihazırda eski bir han içerisinde büro olduğu anlaşılmıştır. Hanın uzun yıllardan beri kullanılmadığı boş ve bakımsız durumda olduğu, rutubet ile boya ve sıva dökülmelerinin yoğun olduğu, içerisinde çöp, pislik vb. bulunduğu gözlemlenmiştir. Ortak alanda lavabo-wc ve asansörü bulunan handa hiçbirinin kullanılamayacak vaziyette olduğu gözlemlenmiştir. Büro, onaylı mimari projesine göre tek hacimden müteşekkildir. Uzun yıllardan beri kullanılmayan büronun içinin oldukça bakımsız olduğu ve güvercin beslendiği gözlemlenmiştir. Büronun giriş kapısı ahşap panel, zemini paredyen mermer kaplı, duvarları sıvalı ve yer yer boyalı (sıvaların bir çoğu dökülmüş) penceresi ahşap doğramalı ve camlıdır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Osmangazi Belediye Başkanlığında yapılan incelemelerde mimari projesinde belirtilen alanı 11,60 m²'dir. Borçlunun beherinin taşınmaz üzerindeki hisseleri 1/2'şer oranındadır. 4. Kat 34 No'lu Bağımsız Bölüm(Büro)=100.000,00 TL HİSSE MİKTARLARI: 1)Al... BÜ...'un hissesine isabet eden taşınmaz bedeli = 100.000,00 TL×1/2=50.000,00 TL (Yalnız; Elli Bin Türk Lirasıdır.) TAŞINMAZ ÜZERİNDE"Bu parsele 1 no.lu parsel üzerindeki bina 12,96 m2 tecavüzlüdür" şerhi ile "Bu parsele 4 no.lu parsel üzerindeki bina 27,64 m2 ve 25,92 m2 tecavüzlüdür"şerhi vardır. Bu şerhler baki kalacaktır. TAŞINMAZIN ½ HİSSESİ SATILIKTIR. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklibilirkişi raporunda açıklanmıştır. Adresi : Ebu İshak Mah., İnönü Cad., No:48 K:4 D:34Osmangazi / BURSA Yüzölçümü : 318,81 m2 Arsa Payı : 24/2624 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Bursa Merkez Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Koruma Alanı dahilinde H:15.50m ticaret alanında (Plan notu gereği imar planı onama sınırı içinde kalan alan ticaret bölgesidir.) kalmaktadır. Kıymeti : 50.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

