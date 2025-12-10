İLAN

T.C. ŞARKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/124 Esas

Davacı İLKNUR ÖZEN ile davalılar Şarköy Maliye Hazinesi, Şarköy Belediye Başkanlığı (Uçmakdere Köy Tüzel Kişiliği Adına), Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; mahkememizin 23/10/2025 tarihli duruşma tutanağında TMK 713. maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca

Dava konusu; Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Uçmakdere Mahallesi, 2044 Parsel sayılı taşınmazın batısında fen bilirkişisi tarafından A harfi ile belirlenen 172.30 M2 tapulama harici yerin2044 parsel sayılı taşınmaz miktarına eklenenerek TMK 713/1. madde gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Şarköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/124 E., sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713. maddesi gereğince ilan olunur. 04/11/2025

