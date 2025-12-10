İ L A N

T.C. MERSİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/550 Esas

KARAR NO : 2025/177

Davalı : 1- MUSTAFA CAN KURT

Davalı : 2- ABDULKADİR KOKULU

Davacı : 3- GARANTİ BANKASIA.Ş.

Mahkememizden verilen 27/05/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davacı vekili tarafından açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılaması sonucunda "Davaya konu 01 ZV 224 plaka sayılı araca ilişkin davalılar arasındaki tasarrufun iptaline, davacıya Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2024/11426 Esas sayılı dosyadaki alacak ve fer'ileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi tanınmasına," karar verilmiş olup, tebligat yapılamayan davalı 336*****916 TC kimlik numaralı ABDULKADİR KOKULU'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak dosyanın kesinleştirileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/11/2025

