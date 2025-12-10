T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2024/390 Esas sayılı dosyasında, Sanıklar Recep Çiftçi ve Veysi Elçiboğa haklarında nitelikli yağma suçundan sonuç olarak ayrı ayrı verilen 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezaları ve bu cezalara karşı sanık ve müdafilerinin sunmuş oldukları istinaf dilekçeleri; Antoıne ve Mona Alha oğlu 06.05.1994 Zgharta doğumlu Müşteki Joseph BCHARA ile,Joseph ve Patrıcıa Ghaleb Yammıne oğlu, 22.11.1994 Kafarhawra doğumlu, Müşteki Patrıcıo HBEICH'a tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstündebir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Müştekiler açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 09.12.2025

