T.C

BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/2418 Esas KARAR NO : 2025/705

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Mustafa GÜNEŞLİ'nin hissedarı bulunduğu, aşağıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazda ortaklığın genel açık arttırma usulü ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı MUSTAFA GÜNEŞLİ'nin tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden mahkememiz hükmünün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KABULÜNE;

1-Bursa İli, Osmangaziilçesi, Çirişhane Mahallesi, 1730 ada, 17 Parsel, 80,00 m², ahşap ev vasıflı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte GENEL AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinin tapu payları ve dosyada mübrez bulunan veraset ilamları gözetilerek PAYDAŞLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILMASINA,

3-Satışın HMK 322/2 md. yollaması ile İİY 112 – 135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4-Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

