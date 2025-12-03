T.C. İSTANBUL 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No: .25061274-2024/143-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 15.10.2025 tarih 2024/143 Esas 2025/162 karar sayılı ilamı ile; Naveedve Robına 'dan olma 22/05/2003 Pakistan D.lu Hamza NAVEED 'in 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 4500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen gerekçele karar ve katılan kurum vekili Av. Sevtap Çağlıyan'ın sunmuş olduğu İstinaf başvuru dilekçesi sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.12.2025

Basın No: ILN02349765 #ilan.gov.tr