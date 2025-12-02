T.C.

MUDURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/171 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalı arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14.maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mudurnu Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Dava dosyalarının duruşma gününün 22/12/2025 günü olduğu,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

İLİ : BOLU

İLÇESİ : MUDURNU

DOSYA NOMAHALLE/KÖY ADA/PARSELMALİKLER

2025/171 Bolu İli 145 ada 1 parsel EMİNE ERSOY (TCKN:13054177390 )

Mudurnu İlçesi AYŞE SEVGİ ERSOY(TCKN: 13051177454 )

Dedeler Köyü ŞERİFE SEVİL ÜNAL (TCKN:10276034890 )

MAHMUT SEMİH ERSOY (TCKN:13045177682 )

MEHMET SERDAR ERSOY(TCKN:13048177528)

Basın No: ILN02348638 #ilan.gov.tr