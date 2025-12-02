T.C.

BURSA

29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/679

KARAR NO : 2025/591

Mahkememizin11/09/2025 tarih 2024/679 Esas 2025/591 Karar sayılı kararı ile 9*****4 TC kimlik numaralı Muhammed ve Muhibe oğlu 1997 Halep doğumlu Haydar ELHÜSEYİN hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 Sayılı Yasanın 142/2-1-e maddesi uyarınca 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvuruda bulunabileceğine dair karar verilmiş lup buna ilişkin gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000'in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02348079 #ilan.gov.tr