T.C.

ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1297 Esas

DAVALILAR :ARİF CÖMERTOĞLU -11176196428ONUÇ: 02/11/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmıdır. Dava konusu edilen Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çerçideresi Mahallesi, 8491 Ada 19 parselde bulunan 9 ve 12 nolu bağımsız bölümler ile Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedik-İmar Mahallesi, 43533 Ada 2 parsel de bulunan taşınmazın keşif ve dava tarihindeki olabilir değerleri;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Keşif Tarihi

09.10.2023

Olabilir Değeri Dava Tarihi

20.07.2023

Olabilir Değeri Çerçidersi 8491 ada 19 parsel 9 nolu BB 1.358.000,00 TL 1.240.356,84 TL Çerçidersi 8491 ada 19 parsel 12 nolu BB 1.261.000,00 TL 1.151.759,92 TL İvedik-İmar 43533 ada 2 parseldeki Arsa 390.500,00 TL 356.671,10 TL

3194 Sayılı İmar kanununun 15. ve 16. Maddeleri ve yönetmelikler uyarınca, ifrazen ve paydaş sayıları itibariyle ivaz ilavesiyle dahi, aynen taksimi mümkün olmadığından, taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi gerektiği, bedelin yukarıdaki tevzi tablosunda gösterilen oranlarda paydaşlara dağıtımı gerekeceğine dair görüş ve kanaatiyle iş bu rapor Yüce Mahkemenin takdirlerine saygı ile arz olunur. 02.11.2023

e-imzalıdır

Mustafa SEZGİN

Gayr. Değ. Uzm. e-imzalıdır

Ebru Bahar HAZAR

Gayr. Değ. Uzm. e-imzalıdır

Muharrem ERCE

Gayr. Değ. Uzm. e-imzalıdır

Ömer AKTAŞ

Fen Bilirkişisi

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02343995 #ilan.gov.tr