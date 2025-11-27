Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan " Gölcük Tabiat Parkı Sınırları İçerisindeki Kır Lokantası, Kır Kahvesi ve Büfe İşletmeciliği" İşletmecilik İhalesi Yapılacaktır.
|İHALE İLANI
|İhaleyi Gerçekleştirecek Kurum
|Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
|I. İhale Konusuna Ait Bilgiler
|İhale Konusu İşin Niteliği
|Kiralama
|İhalenin Konusu
|
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan " Gölcük Tabiat Parkı Sınırları İçerisinde yer alan ve aşağıda belirtilen;
1. Kır Lokantası,
Tesislerinin ayrı ayrı işletmecilik ihalesi yapılacaktır.
|İhale Konusu İşin Süresi
|5+5 Yıl
|İhale Konusu Taşınmazın Bulunduğu Korunan Alanın Adı
|Gölcük Tabiat Parkı
|İhale Konusu Korunan Alanın Bulunduğu İl / İlçe Adı
|Bolu/MERKEZ
|II. İhaleye Ait Bilgiler
|İhalenin Gerçekleştirileceği Tarih ve Saat
|10.12.2025 Çarşamba Günü
Saat : 14:00
Her üç tesisin işletmecilik ihalesi aynı gün, aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.
|İhalenin Gerçekleştirileceği Yer
|T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No : 71 22. Kat Toplantı Salonu Yenimahalle / ANKARA
|İhale Usulü
|2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğinin 28.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü
|İhale Hakkında
|I. İstekliler ihale konusu taşınmazların her üçü için teklif sunabilecekleri gibi biri veya ikisi için tek bir ihale dosyası olarak teklif sunabilir.
II. Her bir ihale konusu taşınmazın ihale şartnamesi ayrı olup teklif sunulacak ihale konusu taşınmazın şartnamesinin satın alınması zorunludur.
III. İhale konusu taşınmazlara yönelik belirtilen tutarlardaki geçici teminat tutarları, İhaleye iştirak edecek istekliler tarafından teklif sunulacak her bir ihale konusu taşınmaza yönelik Teminat Mektubu şeklinde ayrı ayrı verilecek veya Nakit olarak ayrı ayrı yatırılacaktır.
IV. İhaleye iştirak edecek istekliler teklif sunacakları ihale konusu taşınmazlara yönelik Mali Teklif Mektupları her bir iş kalemi için ayrı ayrı olacak biçimde aynı ihale dosyası içerisinde verilecektir.
|İhaleye Esas Muhammen Bedel Tutarı (TL/Yıl)
|Kır Kahvesi İşletmeciliği : 1.805.000,00 TL
Kır Lokantası İşletmeciliği: 3.210.000,00 TL
Büfe İşletmeciliği : 925.000,00 TL
|Geçici Teminat Tutarı
|Kır Kahvesi İşletmeciliği : 180.500,00 TL
Kır Lokantası İşletmeciliği: 321.000,00 TL
Büfe İşletmeciliği : 92.500,00 TL
(Hesap No: Ankara Kamu Kurumsal Şube TR37 0001 0017 4569 1622 4950 02 )
|İhale Şartnamesinin ve eklerinin görülebileceği ve satın alınabileceği yer
|T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Şubesi 16.Kat B Blok Beştepe Mah.Alparslan Türkeş Cad.No :71 Yenimahalle/ANKARA ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Sağlık Mah. Karadere Cad. No:9 Merkez /BOLU (Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İkinci Katı)
|İhale Şartname Satın Alma Bedeli (TL)
|Her bir ihale için 5.000,00 TL (Hesap No: Ankara Kamu Kurumsal Şube TR37 0001 0017 4569 1622 4950 02)
|İhale Teklif Dosyalarının Teslim edileceği son tarih ve saat ile yer
|10/12/2025 Çarşamba Günü Saat : 14:00T.C Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 16.Kat B Blok Satın Alma ve İhale Şubesi
Beştepe Mah.Alparslan Türkeş Cad.No :71 Yenimahalle/ANKARA
|III. İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranan Şartlar
(KIR LOKANTASI, KIR KAHVESİ, BÜFE)
|
1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.(Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.). (Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek. .(Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
4. Bu iş için Kır Lokantası için 5.000.000-TL (BeşmilyonTürkLirası), Kır Kahvesi için 5.000.000-TL (BeşmilyonTürkLirası) ve Büfe için 1.000.000-TL (BirmilyonTürkLirası) tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya nakdi/gayri nakdi kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve referans mektubunun onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.) (Her üç ihale konusu için belirtilen tutarı karşılamak şartıyla tek veya ayrı ayrı belge sunulması yeterlidir)
5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin; (Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
* Kır Lokantası, Kır Kahvesi ve Büfe işletmeciliğinde; Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı-Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri, Orman Parkı İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya günübirlik alan işletmeciliği yapmış olmak,
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin; (Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek. (Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (Her üç ihale konusu için ayrı ayrı belge sunulması gerekmektedir)
10. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
12. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Her üç ihale konusu için tek belge sunulması yeterlidir)
13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Her üç ihale konusu için ayrı ayrı belge sunulması gerekmektedir)
14. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek. (Her üç ihale konusu için ayrı ayrı belge sunulması gerekmektedir)
15. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Her üç ihale konusu için ayrı ayrı belge sunulması gerekmektedir)
|
IV. İhaleye Katılamayacak Olan İstekliler
16. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6 ncı maddesinde maddesinde tarif edilen kimseler,
17. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,
18. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
19. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun" kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
20. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10'dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
İLAN OLUNUR
