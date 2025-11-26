T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı: 2025/251 Esas

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ömer Bolat arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Muğla ili, Menteşe ilçesi, Orta Mah 57 ada 23 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden olan Zakire oğlu Fahri, Mustafa oğlu Mehmet ve Mustafa oğlu Memiş'in gaip olduğu taşınmazın kayyımla idare edildiği, aradan 10 yıldan fazla sürenin geçtiğini bu nedenle TMK'nın588 maddesi gereğince adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesini istemiş ve mahkemece ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla; yukarıda yazılı taşınmazın malikinin hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olan kişilerin TMK'nun 33. md gereğince ilan tarihine müteakip 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02343595 #ilan.gov.tr