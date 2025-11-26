T.C.

KARŞIYAKA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15510666-2024/764-Ceza Dava Dosyası 24.11.2025

Konu : İLAN

İLAN

Muş ili Merkez ilçesi Kale mah/köy nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu Emine'den olma 23/05/1984 Muş doğumlu UMUR PIŞAT hakkında İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

TCK 153/1, 62, 53maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK 231/5 madde gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verilmiş olup,

Sanığın yakalama ile alınan savunmasında beyan ettiği adresine tebligat çıkarıldığı ve bila tebliğ döndüğü, UYAP sistemi üzerinde ve dosya içerisinde yapılan araştırmada başkaca adresinin bulunmadığı, bunun üzerine adres araştırması için yazılan yazıya verilen cevapta şahsın belirtilen adres ve telefon numaralarından bulunamadığı, tanıyan bilen kimseye rastlanmadığı, polnet sorgulamasında mernis adresinin olmadığı, şahsa veya yakınlarına ait iletişim bilgisi tespit edilemediği belirtilmiş, UYAP kaydında yapılan sorgulamada da şahsın mernis adresinin bulunmadığı saptanmış olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği, değerlendirmenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı,

İlanen duyurulur.

Basın No: ILN02344003 #ilan.gov.tr