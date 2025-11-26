T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/422 Esas

İLAN

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Zeytinli Mahallesi, 215 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 12/02/2026, saat:09;35

