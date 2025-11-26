BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Batman ili hudutları dahilinde, Kiredi köyünde bulunan, parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalının duruşma her ne kadar 31/10/2025 tarih yazılmış ise de sehven olduğu duruşmanın atılı bulunduğu 08/01/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyeceği, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalının (malikin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 21.11.2025

ESAS NO DAVALILAR PARSEL ALAN 2025/265 1-Mehmet Mevlut Nasıroğlu-144****46 Batman İli, Merkez İlçesi, Kiredi Köyü 119 ada 1 parsel

