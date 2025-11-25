İ L A N
T.C. GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/411 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHTAP SÖNMEZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 329*****558
ADI SOYADI : MEHTAP SÖNMEZ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : MUAZZEZ
DOĞUM TARİHİ : 03/09/1975
DOĞUM YERİ : AYDIN
