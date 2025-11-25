T.C.

DENİZLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz

yolu ile yapılacak takip taleplerinde ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO :2024/82579 ESAS

ALACAKLI : MUHAMMET TUNÇ

VEKİLİ : Av. Serhat ŞAHİN (Denizli Barosuna Kayıtlı)

İncilipınar Mah. Şehit Halil Çankaya Sokak No:28/2 Pamukkale / DENİZLİ

BORÇLU : MUHAMMET TUĞRUL

Kazım Karabekir Mahallesi 6320 Sokak 25/25 Kepez/ANTALYA

BORÇ MİKTARI : 9.388.725,74 TL Faiz ve Masraflar Hariç(266.554,78 USD )

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine / mernis adresine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, adrese 25/25 numaranın bulunmadığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca ve ilgili kurumlarca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra Mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye,itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.21/11/2025

