REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN,

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) vekili Av. Y. Emre GELEN tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet haklarının tapuda Hazine adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

Davacı EPDK'nın 07.03.2024 tarihli ve 12486-3 sayılı kararı ile belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği, Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. ZİRAAT BANKASI REŞADİYE ŞUBESİ'ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, Duruşmaların aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Reşadiye Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı, Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerektiği, Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargı'da iptal ve Adli Yargı'da maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının

Maliye Hazine adına tesciline karar verileceği,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN



İLİ: TOKAT İLÇESİ: REŞADİYE VASFI: TARLA/BAHÇE/GÖL ALANI

ESAS NO MALİK KÖY ADA/

PARSEL İSTİMLAK DURUŞMA GÜNÜ 2025/256 ALİ ÇAKIR ÇAYIRPINAR 108/310 722,21 01/04/2026 2025/257 BELGÜZAR DURMUŞ ÇAYIRPINAR 113/74 161,52 28/11/2025 2025/258 DURSUN DURMUŞ ÇAYIRPINAR 108/301 574,15 01/04/2026 2025/259 HALİL ÇAKIR ÇAYIRPINAR 108/291 482,30 28/11/2025 2025/260 YAYLA DURAN ve diğerleri.. ÇAYIRPINAR 108/306 755,06 01/04/2026 2025/261 KARACAN KUM ELEME NAKLİYE İNŞAT TAAHHÜT MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. SOĞUKPINAR 146/53 2.177,56 28/11/2025 2025/262 SULTAN DALKILIÇ ÇAYIRPINAR 108/300 974,63 01/04/2026

Basın No: ILN02343456 #ilan.gov.tr