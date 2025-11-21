GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR DEFTERDARLIĞI

GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Ödeme Emirleri 213 sayııl Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 10.11.2025

S. NO VERGİ NO TC KİMLİK NO SOYAD AD/UNVAN ADRES VERGİ DÖNEMİ ANA VERGİ KODU VERGİ KODU ANA TAKİP DOSYA NO TAKİP DOSYA NO VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI KESİNLEŞEN GECİKME ZAMMI TOPLAMI CEZA TOPLAMI TOPLAM BORÇ 01 7900067426 249****9660 ALİ ŞAHİN YENİ MAH. AY SK. No:69 D:2 Tel: TURGUTLU MANİSA 202201202212 0010 3080 2025050666Fsn0000004 2025050614Ft30000057 - - 2.505.732,57 2.505.732,57 02 7900067426 249****9660 ALİ ŞAHİN YENİ MAH. AY SK. No:69 D:2 Tel: TURGUTLU MANİSA 202311202311 0015 3080 2025050666Fsn0000004 2025050614Ft30000058 - - 3.903.248,28 3.903.248,28 03 7900067426 249****9660 ALİ ŞAHİN YENİ MAH. AY SK. No:69 D:2 Tel: TURGUTLU MANİSA 202301202312 0010 3080 2025050666Fsn0000004 2025050614Ft30000060 - - 5.848.994,28 5.848.994,28 04 7900067426 249****9660 ALİ ŞAHİN YENİ MAH. AY SK. No:69 D:2 Tel: TURGUTLU MANİSA 202307202309 0033 3080 2025050666Fsn0000004 2025050614Ft30000078 - - 2.862.825,27 2.862.825,27 05 9370169001 136****6196 BAYRAM YARALIOĞLU DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA 202305202305 0015 3080 2025050766Fsp0000003 2025050714Ft50000029 - - 2.986.258,35 2.986.258,35 06 9370169001 136****6196 BAYRAM YARALIOĞLU DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA 202304202306 0033 3080 2025050766Fsp0000003 2025050714Ft50000023 - - 6.955.194,51 6.955.194,51 07 9370169001 136****6196 BAYRAM YARALIOĞLU DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA 202306202306 0015 3080 2025050766Fsp0000003 2025050714Ft50000027 - - 3.220.137,12 3.220.137,12 08 9370169001 136****6196 BAYRAM YARALIOĞLU DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA 202301202312 0010 3080 2025050766Fsp0000003 2025050714Ft50000021 - - 9.182.573,16 9.182.573,16 09 9370169001 136****6196 BAYRAM YARALIOĞLU DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA 202301202312 0010 0010 2025050766Fsp0000003 2025050714Ft50000021 3.060.857,72 - - 3.060.857,72

