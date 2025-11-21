GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR DEFTERDARLIĞI
GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Ödeme Emirleri 213 sayııl Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 10.11.2025
|S. NO
|VERGİ NO
|TC KİMLİK NO
|SOYAD AD/UNVAN
|ADRES
|VERGİ DÖNEMİ
|ANA VERGİ KODU
|VERGİ KODU
|ANA TAKİP DOSYA NO
|TAKİP DOSYA NO
|VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI
|KESİNLEŞEN GECİKME ZAMMI TOPLAMI
|CEZA TOPLAMI
|TOPLAM BORÇ
|01
|7900067426
|249****9660
|ALİ ŞAHİN
|YENİ MAH. AY SK. No:69 D:2 Tel: TURGUTLU MANİSA
|202201202212
|0010
|3080
|2025050666Fsn0000004
|2025050614Ft30000057
|-
|-
|2.505.732,57
|2.505.732,57
|02
|7900067426
|249****9660
|ALİ ŞAHİN
|YENİ MAH. AY SK. No:69 D:2 Tel: TURGUTLU MANİSA
|202311202311
|0015
|3080
|2025050666Fsn0000004
|2025050614Ft30000058
|-
|-
|3.903.248,28
|3.903.248,28
|03
|7900067426
|249****9660
|ALİ ŞAHİN
|YENİ MAH. AY SK. No:69 D:2 Tel: TURGUTLU MANİSA
|202301202312
|0010
|3080
|2025050666Fsn0000004
|2025050614Ft30000060
|-
|-
|5.848.994,28
|5.848.994,28
|04
|7900067426
|249****9660
|ALİ ŞAHİN
|YENİ MAH. AY SK. No:69 D:2 Tel: TURGUTLU MANİSA
|202307202309
|0033
|3080
|2025050666Fsn0000004
|2025050614Ft30000078
|-
|-
|2.862.825,27
|2.862.825,27
|05
|9370169001
|136****6196
|BAYRAM YARALIOĞLU
|DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA
|202305202305
|0015
|3080
|2025050766Fsp0000003
|2025050714Ft50000029
|-
|-
|2.986.258,35
|2.986.258,35
|06
|9370169001
|136****6196
|BAYRAM YARALIOĞLU
|DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA
|202304202306
|0033
|3080
|2025050766Fsp0000003
|2025050714Ft50000023
|-
|-
|6.955.194,51
|6.955.194,51
|07
|9370169001
|136****6196
|BAYRAM YARALIOĞLU
|DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA
|202306202306
|0015
|3080
|2025050766Fsp0000003
|2025050714Ft50000027
|-
|-
|3.220.137,12
|3.220.137,12
|08
|9370169001
|136****6196
|BAYRAM YARALIOĞLU
|DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA
|202301202312
|0010
|3080
|2025050766Fsp0000003
|2025050714Ft50000021
|-
|-
|9.182.573,16
|9.182.573,16
|09
|9370169001
|136****6196
|BAYRAM YARALIOĞLU
|DUTLU MAH. DUTLU CAD. No:5 D: Tel: AKÖREN KONYA
|202301202312
|0010
|0010
|2025050766Fsp0000003
|2025050714Ft50000021
|3.060.857,72
|-
|-
|3.060.857,72
Basın No: ILN02339956 #ilan.gov.tr