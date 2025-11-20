İLAN

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/554

DAVALI : MOHAMMAD AREF OSMANI

Davacı Karıma Azizyar ile davalı Mohammad Aref Osmanı arasında mahkememizde görülen boşanma davasında davacı vekili 21/09/2023 tarihli dava dilekçesinde; Tarafların 2004 yılında evlendiklerini, üç çocukları olduğunu, davalının sorumluluklarını yerine getirmediğini, fiziksel şiddet uyguladığını bildirerek tarafların boşanmalarına, velayetlerin anneye verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat çıkarılmış, tebligatın bila dönmesi sonucunda talep üzerine sistemde kayıtlı ve mahkememize bildirilen adreslerine de tebligat çıkarılmış ancak netice alınamamış olmakla; T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde cevap, delil ve tanıklarını sunmasına, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

