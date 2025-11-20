T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/269 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Şuyulandırma Mahallesi
ADA-PARSEL NO : (eski 1285 ada 1 parsel) yeni 1285 ada 6 parsel
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 150,82 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Çetintürk, Seher Tirit, Ayşe Bostan, Hatice Halide Yücel, Baha Seyhan, Ayşe Çiğdem, Nimet Güvenol, Kıymet ÇİĞDEM, Fatma Zuhal Çiğdem, Zerrin Çiğdem, Bayram Suat Çiğdem, Filiz Nigar Çiğdem, Gözde Çakar, Gamze Baysal, Nimet Gökçe, Melek Ünsal, Necla Gürel, Mehmet Ali Ünsal, Aydın Ünsal, Mustafa Sıtkı Çiğdem, Süleyman Sırrı Çiğdem
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/269 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.11.2025
