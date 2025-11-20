T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2025/584 Esas

KARAR NO: 2025/573

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile hırsızlık suçundan sanıkEsra Gezer hakkında 6 Yıl 3 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Faad ve Aeaf oğlu 1953 Lübnan doğumlu müşteki SAMI EL WAWLA'ya gerekçeli karar ve sanık vekilinin İstinaf başvuru dilekçesitüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.19.11.2025

Basın No: ILN02338941 #ilan.gov.tr