T.C. İSTANBUL 17. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/266 Esas

Davacı, ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı, ÖZDEN AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen davalı takip borçlusu şirket "TURCEM PETROL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin belirtilen adresine dava dilekçesi, duruşma günü ve istinaf ilamının davetiye çıkarılmış olup tebligatın bila ikmal döndüğü, şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresine TK 35. Maddesine göre gönderilen tebligatın adresin boş arsa olması sebebiyle yapılamadığı anlaşılmakla davalı şirkete dava dilekçesi ve istinaf ilamının ilanen tebliğine, karar verilmiştir.

Duruşma günü: 29/01/2026 günü saat 09:42'de "Duruşmaya katılacaksanız sulh için gerekli hazırlığı yapmanız. Duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde diğer tarafın yokluğunda yargılamaya devam olunacağı, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ihtar olunur. NOT: Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi vermeniz, vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur" hususu dava dilekçesi, istinaf ilamı, duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur.

