T.C.

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİNİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI



İlçemiz Yeni Mahallesi'nde kain, Tapu-Kadastroda Ada: 911, Parsel: 35 no'da kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait Sosyal Tesisler bünyesinde bulunan otel binası, çok amaçlı etkinlik salonu, restoran bölümü ve kış bahçesi alanları bir bütün olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36'ıncı maddesine göre kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek suretiyle yap-işlet-devret modeli ile kiraya verilecektir. İhalenin kapsamı ve ayrıntıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra İşin Niteliği Adres Bağımsız Bölümler Alanı Kira

Süresi Aylık

Muhammen

Bedel (TL) Toplam

Muhammen

Bedel (TL) Geçici

Teminat

(TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 Sosyal Tesis İşletmeciliği Yeni Mah. Belediye Sosyal Tesisler Küme Evler No:1, 1A Otel (Zemin+1.Kat) 1.220 m² 120 Ay 500.000,00 60.000.000,00 1.800.000,00 02.12.2025 15.30 Çok Amaçlı Salon 140 m² Restoran 96 m² Kış Bahçesi 87,5 m² İlave Kış Bahçesi 87,5 m² Mutfak 66,50 m² İlave Mutfak 64 m² Kış Bahçesi (Arka Bahçe) 470 m² Tuvalet 30 m²



İhale dokümanları, Çaycuma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların, ihale doküman bedeli olan 1000,00.-TL'yi Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.



İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1) İhale Doküman Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuz,

2) Geçici Teminatın Ödendiğine Dair Makbuz veya Süresiz Teminat Mektubu,

3) Başvuru Mektubu,

4) İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış Şartname,

5) Yer Görme Belgesi,

6) İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname,

7) Tebligat İçin Türkiye'de Adres Beyanı,

8) Belediyemize Borçlu Olunmadığına Dair Belge (İhale İlanından Sonra Alınmış),

9) Kimlik Kartı Sureti (Gerçek Kişiler),

10) Yerleşim Yeri Belgesi (Gerçek Kişiler),

11) Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi (Gerçek Kişiler),

12) Noterden Tasdikli İmza Sirküleri (Tüzel Kişiler),

13) Bağlı Olunan Oda Belgesi (Tüzel Kişiler),

14) İhaleye Katılma Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler),

15) Vekâleten İştirak Ediliyorsa, Noterden Tasdikli Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini sunmak zorundadır.



İhale teklif zarfları, idari şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 02.12.2025 Salı günü saat 14.30'a kadar Çaycuma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı kabul edilmeyecektir.



İhale 02.12.2025 Salı günü saat 15.30'da başlayacak olup, isteklilerin bizzat kendilerinin veya vekillerinin saat 15.30 itibariyle ihalenin yapılacağı Yeni Mah. Uğur Mumcu Cad. No:29 Çaycuma Belediyesi Meclis Salonu (1.Kat) - Çaycuma / Zonguldak adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 ve 18'nci maddeleri gereği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02335372 #ilan.gov.tr