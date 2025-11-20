T.C.

BODRUM

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/159 Esas

İ L A N

Davacılar , ERDEM SAĞLICAK, HARİKA ALTUĞ ileDavalılar , CENK KILIÇASLAN, İLKAY SAĞLICAK, MEHMET SAĞLICAK, MOHAÇ KILIÇASLAN, SAFİYE GÖKKAYA, TÜRKAN KILIÇASLAN, SAĞLICAKLAR KERESTECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle: Dava konusu; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Güvercinlik Mahallesi, 105 Ada 9 Parsel sayılı taşınmazın TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/159 Esas esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği husus TMK 713. Maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02339837 #ilan.gov.tr