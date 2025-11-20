T.C.

ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/290 Esas

Davacı YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, ALAA SERH aleyhine açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali-Markanın Hükümsüzlüğü) istemine ilişkin davada; adresi meçhul davalı ALAA SERH'e tebligat yapılamamış olduğundan dava dilekçesi ve tensip zaptı içeriğinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; Davacı vekili 20/07/2025 tarihli dava dilekçesiyle; 2023/179952 sayı ile davalı ALAA SERH adınatescil başvurusuna konu edilen "FD FREE DOM KIDS" ibareli marka başvurusuna ilişkin olarak, davalı TÜRKPATENT tarafından tesis edilen 2025-M-8002 sayılı YİDK kararının iptalini ve tescili halinde bu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ederek dava açmıştır.İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı ALAA SERH'e dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı ALAA SERH'in tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde açılan davaya karşı cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.128 hükmü uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı hususları, davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2025

Basın No: ILN02338391 #ilan.gov.tr