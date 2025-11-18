T.C.

AKSARAY İCRA DAİRESİ

2025/987 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/987 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 6625 Ada, 14 Parsel, B blok 2.Kat 12 Numaralı daire Nolu taşınmaz iki adet dokuz katlı betonarme mesken ve arsası vasfında olup taşınmaz parsel üzerinde bodrum+zemin+7 katlı 15 Temmuz Şehitler Sitesi bulunmaktadır. Söz konusu mesken 15 Temmuz Şehitler Sitesi B blok 2.katında bulunan 12 bağımsız bölüm nolu meskendir. Binanın zemin katında ve normal katlarında 4 adet mesken olmak üzere toplam 32 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Sitesi B blok 9 senelik olup2016 tarihli yapı ruhsatı bulunmaktadır. Mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, balkon gibi bölümlerden oluşmakta Brüt 120m² net alanı ise 102m²?dir.

Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı , bilirkişi raporu ve şartnamede mevcuttur.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 122.Cadde No:80/B Merkez Aksaray

Yüzölçümü : 5.128,00 m2

Arsa Payı : 80/5128

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 13:52



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02336437 #ilan.gov.tr