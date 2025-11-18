GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait BİZ projesinin web ve mobil uygulamaları ile daha geniş kitlelere; hızlı, stabil ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla kamu kaynaklarından tasarruf sağlanarak her türlü fikri ve sınai hakları Bakanlığımızda kalmak kaydıyla, kontrollü hak kullanımı şartları Bakanlık Makamı oluru ile 3 yıl süre ile kiraya verilmesi aşağıda özellikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Biz Projesi Web ve Mobil Uygulamaları İle Yönetim Paneli Uygulaması Bakım ve Teknik Destek Hizmeti Kiraya Verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ihale yolu ile 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

İŞİN ADI İŞİN TANIMI TAHMİNİ BEDELİ % 3 GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI GSB AVM Projesi ve Sosyal Platformların Kontrollü Hak İle Kiraya Verilmesi İşi Gençlik ve Spor Bakanlığına ait BİZ projesinin web ve mobil uygulamaları ile daha geniş kitlelere; hızlı, stabil ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla kamu kaynaklarından tasarruf sağlanarak her türlü fikri ve sınai hakları Bakanlığımızda kalmak kaydıyla kontrollü hak kullanım şartları ile kiraya verilmesi işidir. İşin ayrıntılı nitelikleri teknik şartnamede belirtilmiştir. 4.616.666,67 TL 138.500,00 TL

İhale 03/12/2025 Çarşamba Günü Saat 10:30' da Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 B1 Kat Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler tahmini bedelin %3' ü oranında olmak üzere kiralamak istedikleri Biz Projesi Web ve Mobil Uygulamaları ile Yönetim Paneli Uygulaması Bakım ve Teknik Destek Hizmeti Kiraya Verilmesi işi için belirtilen miktarda geçici teminat vereceklerdir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini vermeleri zorunludur.



a)Gerçek Kişi olması halinde;

1. İkametgâh İlmühaberi

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

3. Noter Tasdikli İmza Sirküsü



b) Tüzel Kişi Olması Halinde;

1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2.Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü



c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin yukarıda açıklanan esaslara göre temin edecekleri belge,



d) Belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığını gösterir banka dekontu veya geçici teminat mektubu,



e) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten ihaleye iştirak edenin imza sirküleri, nüfus cüzdanı örneği, ikametgâh belgesi



f) İhaleye ait şartname Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 B1 Kat Altındağ/ANKARA adresinde yer alan satın alma biriminde şartname ve eklerini bedelsiz olarak görülebilir. İhale 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler ve faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Basın No: ILN02337144 #ilan.gov.tr