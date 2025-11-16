T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/126 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/126 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.29/10/2025

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Minarecik Mah. 558 Ada 20 Parsel 22.B.

Yüzölçümü : 10 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mahallesi 2143 Ada 9 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 397 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.801.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

