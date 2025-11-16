T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/126 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/126 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.29/10/2025
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Minarecik Mah. 558 Ada 20 Parsel 22.B.
Yüzölçümü : 10 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 10 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:21
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Ereğlikapı Mahallesi 2143 Ada 9 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 397 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.801.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 397 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.801.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:21
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02333392 #ilan.gov.tr